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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 20:07 22.06.2018 - 20:07

Москва/Лондон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в Великобритании в пятницу в связи с посещением принцем Чарльзом Солсбери вновь заявило о непричастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери на территории королевства и призвало британские власти прекратить антироссийскую кампанию.

"Сегодня мы направили Принцу Чарльзу письмо, в котором обозначили нашу позицию по инциденту в Солсбери. Мы информировали Его Королевское Высочество о том, что получили огромное количество писем от подданных Ее Величества, в которых выражалось сожаление по поводу нынешней политики британских властей в отношении России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского посольства.

"Британцы не понимают, как можно обвинять другую страну без предъявления международному сообществу каких-либо фактов или доказательств", - отмечается в сообщении.

В посольстве вновь заявили, что Россия не имеет отношения к произошедшему и продолжает требовать доступа к расследованию и пострадавшим российским гражданам.

"По истечении трех с половиной месяцев с момента инцидента стало очевидно, что политическое руководство поспешило назначить виновного без суда и следствия, выдвинув весьма серьезные обвинения в адрес России буквально через несколько дней после инцидента. Притом что расследование, как заявляется, далеко от завершения", - подчеркнули в диппредставительстве.

"Вновь призываем британские власти прекратить антироссийскую кампанию, наносящую серьезный ущерб отношениям между нашими народами, и запустить совместное с Россией расследование с целью установления истинных причин произошедшего в Солсбери", - подчеркивается в сообщении посольства РФ в Великобритании.

Накануне принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуольской Камиллой посетил Солсбери. По данным газеты "Дейли телеграф", Чарльз и Камилла "посетили Солсбери, чтобы продемонстрировать поддержку городу после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля".

В ходе визита, отмечает газета, пара встретилась с несколькими сотрудниками экстренных служб, которые напрямую столкнулись с этим инцидентом.

Бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

С.Скрипаль был выписан из больницы в начале марта 2018 года. Ю.Скрипаль ранее также была выписана из больницы. 23 мая она поблагодарила посольство РФ в Великобритании за предложенную помощь, но отметила, что пока не хочет ею воспользоваться. Ю.Скрипаль также заявила, что в будущем хотела бы вернуться в Россию.

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