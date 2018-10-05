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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 21:18 05.10.2018 - 21:18

Москва/Лондон. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в Лондоне требует от британской стороны предоставить факты о якобы кибератаках со стороны российской военной разведки на компьютерные сети Форин Офиса и военной лаборатории в Портон-Дауне.

В комментарии российской димиссии в Великобритании, размещенной на ее сайте, отмечается, что 4 октября постпред Великобритании при ОЗХО заявил, помимо прочего, о якобы имевших место "попытках ГРУ поставить под угрозу компьютерную систему Форин Офиса" и "вторжении ГРУ" в компьютерную сеть военной лаборатории в Портон-Дауне. В тот же день было опубликовано заявление со ссылкой на результаты работы британского центра по кибербезопасности о том, что российская военная разведка "почти наверняка" несет ответственность за "взлом и кражу информации с электронной почты небольшой телевизионной компании в Великобритании", напомнили в посольстве.

"Сегодня (6 октября) посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием незамедлительно поделиться с Россией фактами, на основании которых были сделаны такие выводы", - говорится в комментарии.

Помимо этого британской стороне "напомнили, в частности, что многократно предлагали британцам организовать экспертные консультации с целью снятия озабоченностей в киберсфере, если они действительно имеются".

В этой связи в комментарии подчеркнуто, что "отказ от профессионального диалога и от предоставления российской стороне и общественности каких-либо доказательств свидетельствует о том, что таковых попросту нет".

"Ссылки на интересы национальной безопасности, общественный порядок и т.п. как основание отказа делиться информацией выглядят как абсолютно искусственные уловки, которые не способны никого убедить", - добавили в посольстве.

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