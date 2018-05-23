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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 20:31 23.05.2018 - 20:31

Москва/Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Видеообращение Юлии Скрипаль вызывает обеспокоенность относительно условий ее содержания, заявили в среду в посольстве РФ в Великобритании.

"Мы рады видеть, что Юлия Скрипаль жива и в порядке. (...)Однако показанный ролик лишь усиливает нашу обеспокоенность относительно условий, в которых она содержится", - говорится в комментарии пресс-секретаря российской дипмиссии, опубликованном на сайте посольства.

"Очевидно, что Юлия читала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причём очевидно оригинал был написан носителем языка", - отмечается в комментарии.

Ранее в среду дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, вместе с отцом подвергшаяся отравлению в британском городе Солсбери, заявила в эфире Би-би-си, что пока не хочет пользоваться предложенной ей помощью посольства РФ в Великобритании.

"Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться", - сказала Ю.Скрипаль в телевизионном заявлении.

"Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации", - также заявила Ю.Скрипаль.

"Моя жизнь была перевернута с ног на голову и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными", - добавила она.

"Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца", - отметила Ю.Скрипаль.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

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