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Москва/Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Посольство России в Лондоне опровергло сообщения британской газеты "Гардиан" о том, что РФ якобы вынашивала секретный план оказания основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу помощи в бегстве из Великобритании.

"Это еще один пример дезинформации и фейковых новостей со стороны британских СМИ", - заявила в пятницу российская дипмиссия в своем микроблоге в "Твиттере".

Посольство отреагировало на появившиеся в пятницу в "Гардиан" сообщения о том, что российские дипломаты в 2017 году в Лондоне вели секретные переговоры с людьми, близкими к Дж.Ассанжу, чтобы оценить, могли ли они помочь ему бежать из Великобритании.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку будет сразу же задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепартамента.

1ак вш

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Интерфакс