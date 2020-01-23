Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 16:29

Москва/София. 23 января. ИНТЕРФАКС - Власти Болгарии официально не уведомляли посольство РФ в Софии по поводу выдвинутых в адрес трех россиян обвинений в попытке отравить болгарского предпринимателя, сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

"Мы узнали о выдвижении обвинений из сообщений на сайте софийской городской прокуратуры. Официальных уведомлений от болгарских властей в адрес посольства пока не поступало", - сказала в четверг представитель посольства РФ в Болгарии.

Посольству неизвестны имена обвиненных российских граждан, в посольство они не обращались, отметила представитель дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, комментируя ситуацию, что "в подобных случаях нужно действовать по линии правоохранительных органов". "Соответствующие страны, которые ведут расследование, дела должны взаимодействовать с правоохранительными органами тех государств, чьи граждане обвиняются или подозреваются в нарушении закона", - сказала Захарова журналистам.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что судебные власти Болгарии обвинили троих граждан России в попытке отравить болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, занимавшегося торговлей оружием. Имена россиян не назывались. По данным агентства, их также обвиняют в попытке отравления сына Гебрева и сотрудника его компании.

В Болгарии уже добились выдачи европейского ордера на арест этих обвиняемых. Кроме того, городская прокуратура Софии направила в Шенгенскую информационную систему и Интерпол ордера на международный розыск c целью последующего ареста и экстрадиции. Болгарская сторона собирается добиваться ареста россиян, даже если они находятся за пределами Евросоюза.

В феврале 2019 года появились сообщения о том, что Болгария расследует возможную связь между попыткой отравления Гебрева и прошлогодним инцидентом с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, координируя работу с Великобританией.

По данным СМИ, Гебрев почувствовал себя плохо на мероприятии в Софии в конце апреля 2015 года, а затем впал в кому. Симптомы отравления были выявлены также у его сына и одного из высокопоставленных сотрудников его компании. В результате все трое после предполагаемого отравления поправились.

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