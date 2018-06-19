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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 4:27 19.06.2018 - 04:27

*** Призвало отпустить Бута и Ярошенко

Вашингтон. 19 июня. ИНТЕРФАКС - У США нет никакого морального права предъявлять требования к России, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя призыв Госдепартамента к России "освободить всех политзаключенных".

"Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более, когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах", - говорится в распространенном во вторник заявлении российского диппредставительства.

В нем подчеркивается, что Россия "неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские "призывы" с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с российским законодательством за различные тяжкие преступления".

"Официальный представитель госдепа и ряд американских законодателей, синхронно озвучившие сегодня (в понедельник - ИФ) эти требования, не могут не знать нашу принципиальную позицию. Мы отвергаем любые попытки вмешательства в наши внутренние дела", - отмечается в заявлении.

Российские дипломаты напомнили, что перечисленные официальным представителем госдепа Хизер Нойерт фигуранты "осуждены в том числе за терроризм".

"Разве могут быть оправдания террористической деятельности? Разве на территории США это допускается? Не могут быть террористы "плохими" в США и "хорошими" - в России. Так мы никогда не победим терроризм. Стремление создать "островок безопасности" в своей стране за счет других государств - бессмысленная затея. Мы знаем об ужасных терактах в Америке и всегда решительно их осуждали. Почему же Вашингтон сейчас не поддерживает наши усилия в борьбе с терроризмом?" - задаются вопросами в посольстве РФ в США.

Кроме того, российские дипломаты призвали американские власти вернуть осужденных в США российских граждан, в первую очередь летчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута.

"Мы настаиваем на возвращении неправомерно осужденных, зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на Родину. В первую очередь К.В.Ярошенко и В.А.Бута! Необходимое правовое основание для этого есть - положения Конвенции Совета Европы 1983 г. о передаче осужденных лиц", - подчеркивается в заявлении.

Ранее Госдеп США заявил о "глубокой обеспокоенности" в связи с тем, что, согласно утверждениям американских властей, число "политических заключенных" в России демонстрирует тенденцию к росту.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены растущим числом людей - теперь их более 150, которые, по данным заслуживающих доверие организаций по защите прав человека, являются политическими заключенными или заключенными по религиозным мотивам в Российской Федерации", - говорилось в заявлении представителя госдепа Хизэр Нойерт.

При этом в госдепе выразили особую обеспокоенность судьбой Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Шумкова, Владимир Балуха и Оюба Титиева.

Кроме этого, в Вашингтоне упомянули о "Деннисе Кристенсене из "Свидетелей Иеговы", находящемся, по данным властей США, под стражей без суда с мая 2017 года" и "пяти лидерах Церкви сайентологии, которые также задержаны - без суда - с июня 2017 года", а также о "десятках" последователей турецкого богослова Саида Нурси.

"Мы призываем Россию немедленно отпустить всех, кто идентифицирован как политические заключенные или заключенные по религиозным мотивам, и прекратить применять юридическую систему подавления инакомыслия и мирного отправления религиозных обрядов", - отмечалось в заявлении.

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