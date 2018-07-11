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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 19:54 11.07.2018 - 19:54

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в Вашингтоне направило в Госдепартамент США ноту с требованием принять меры для улучшения условий содержания в тюрьме приговоренного в США к 20-летнему сроку заключения российского летчика Константина Ярошенко.

"В плановом режиме представитель посольства провел телефонный разговор с российским гражданином К.Ярошенко, ранее переведенным для отбывания заключения в тюрьму Данбери в штате Коннектикут. В ходе беседы россиянин отметил нежелание тюремной администрации оказывать ему необходимую медицинскую помощь", - сообщили "Интерфаксу" в российской дипмиссии.

В посольстве отметили, что "такие условия заключения представляют риск для жизни и здоровья" К.Ярошенко.

"Посольством направлена в госдеп нота с требованием принять меры для улучшения условий его содержания", - подчеркнули в диппредставительстве РФ.

При этом в посольстве РФ заявили, что "в контактах с американскими властями настаивают на возвращении российского гражданина на Родину по гуманитарным основаниям".

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