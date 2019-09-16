Этот контент был опубликован 17 сентября 2019 г. 0:24

Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Недоказанные обвинения американских СМИ в адрес российских дипломатов представляет угрозу как для их личной безопасности, так и для их семей, сообщает пресс-служба посольство РФ в США в Фейсбуке во вторник.

"Постепенное возобновление российско-американского диалога по ряду актуальных международных проблем вызывает у них, по всей видимости, острое неприятие. Иначе нельзя трактовать ответную реакцию представителей "глубинного государства", на измышлениях которых и выстроена публикация Yahoo News. В очередной раз объектом их лживых "разоблачений" стали российские дипломаты. (...) Ряд содержащихся в статье безосновательных обвинений в адрес дипломатов и членов их семей представляет прямую угрозу для их безопасности", - говорится в сообщении.

Определенные круги вашингтонского истеблишмента не могут мириться с перспективами нормализации двусторонних отношений, уточняется в сообщении.

Портал Yahoo News ранее в понедельник со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что российские дипломаты, высланные из США в 2016 году, якобы могли вести слежку за спецподразделениями ФБР.

В МИД РФ связали информацию американских СМИ о том, что российских дипломатов, которых в 2016 году выслали из США, подозревали в слежке за ФБР, с началом нового электорального цикла в Соединённых Штатах.

1мт гс

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