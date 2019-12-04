Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 2:46

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Москва так и не получила на настоящий момент ответы от Вашингтона на вопрос, почему членам российской делегации, которые направлялись в Нью-Йорк для участия в текущей 74-й сессии Генассамблеи ООН, не были выданы въездные визы, сообщает Посольство РФ в США.

"Мы до сих пор не получили ответов на наши запросы, что произошло с обеспечением визами делегации (главы МИД РФ-ИФ) Сергея Лаврова, направлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре", - говорится в распространенном сообщении российской дипмиссии.

Российские дипломаты напомнили, что США в нарушение собственных обязательств создали препятствия для участия российской стороны в заседаниях Первого и Третьего комитетов ГА ООН.

"В значительной степени из-за этого были сорваны их субстантивная работа. Примечательно, что страдала не только российская делегация: визы не получили и представители других стран. По существу, в Вашингтоне стали определять, кто может (должен) представлять ту или иную страну", - отмечается в сообщении.

В посольстве РФ подчеркнули, что "не соответствует действительности и тиражируемые американским посольством в Москве отговорки "о нехватке консульских сотрудников" в попытке оправдать этим длительные сроки оформления американских виз для граждан России".

(Последует)

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