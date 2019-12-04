Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 2:53

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Москва так и не получила на настоящий момент ответы от Вашингтона на вопрос, почему членам российской делегации, которые направлялись в Нью-Йорк для участия в текущей 74-й сессии Генассамблеи ООН, не были выданы въездные визы, сообщает Посольство РФ в США.

"Мы до сих пор не получили ответов на наши запросы, что произошло с обеспечением визами делегации (главы МИД РФ-ИФ) Сергея Лаврова, направлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре", - говорится в распространенном сообщении российской дипмиссии.

Российские дипломаты напомнили, что США в нарушение собственных обязательств создали препятствия для участия российской стороны в заседаниях Первого и Третьего комитетов ГА ООН.

"В значительной степени из-за этого были сорваны их субстантивная работа. Примечательно, что страдала не только российская делегация: визы не получили и представители других стран. По существу, в Вашингтоне стали определять, кто может (должен) представлять ту или иную страну", - отмечается в сообщении.

В посольстве РФ подчеркнули, что "не соответствует действительности и тиражируемые американским посольством в Москве отговорки "о нехватке консульских сотрудников" в попытке оправдать этим длительные сроки оформления американских виз для граждан России".

"Вызывает озабоченность нежелание госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире", - заявили в посольстве.

Российские дипломаты сообщили, что "в настоящее время у них нет ни одного визового запроса американской стороны в отношении консульских работников США".

"Предлагаем американским коллегам перестать "подкидывать дрова" в огонь вражды. Необходимо дать возможность раскрыться потенциалу сотрудничества и взаимодействия наших народов и государств", - говорится в сообщении.

В российской дипмиссии отметили, что хорошим сигналом стало бы удаление заявления на сайте посольства США в Москве, "перекладывающее вину за развязывание "визовой войны" на Россию", которое "вводит в заблуждение российских граждан".

"Никаких оснований для подобных лживых нападок на нас как не было, так и нет. Американцы вновь, уже в который раз перевернули все с "ног на голову"", - подчеркивается в сообщении.

Американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН. 15 октября прошло экстренное заседание Комитета по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН, где обсуждались вопросы невыдачи виз ряду делегаций, в том числе российской, ограничений на передвижение дипломатов, работающих в миссиях при Организации, и конфискации американскими властями загородной резиденции российского постпредства. 1 ноября Комитет опубликовал доклад, в котором рекомендовал генеральному секретарю Антониу Гутерришу как можно быстрее разрешить вопрос с невыдачей виз, иначе будет серьезно рассмотрена возможность решения вопроса через арбитраж.

20 ноября Комитет по правовым вопросам Генассамблеи ООН (Шестой комитет) принял консенсусом резолюцию, в которой содержится призыв к США оперативно и своевременно выдавать визы всем представителям государств-членов Организации.

Как сообщила "Интерфаксу" руководитель юридической службы Постпредства РФ при ООН Мария Заболоцкая, позже принятый Шестым комитетом документ обретет статус резолюции Генассамблеи ООН.

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