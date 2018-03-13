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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 3:46 13.03.2018 - 03:46

Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Ни одного доказательства правоты британских и американских властей относительно причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля на сегодняшний день нет, заявили "Интерфаксу" в Посольстве РФ в США.

"Бездоказательные обвинения России во всех грехах продолжают множиться. Сегодня вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?", - сообщили в российской дипмиссии, комментируя заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о вероятной ответственности России за отравление С.Скрипаля в Великобритании.

Российские дипломаты подчеркнули, что "на сегодняшний день нет ни одного доказательства правоты британских, а теперь и американских властей".

"Неужели здесь уже забыт образ (бывшего Госсекретаря США Колина - ИФ ) К.Пауэлла, трясущего пробиркой с белым порошком в зале СБ ООН? Когда порядочность вернется в политическую жизнь Вашингтона?", - спросили они.

Ранее в своем заявлении Р.Тиллерсон отметил, что США "полностью уверены в расследовании Великобритании и ее оценке, что Россия, вероятно, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического вещества, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе".

"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши действия", - заявил он.

Как сообщалось ранее в понедельник, британское правительство пришло к выводу, что за нападением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, вероятнее всего, стоит Россия. "Правительство пришло к выводу, что Россия, вероятнее всего, несет ответственность за это деяние, направленное против Сергея и Юлии Скрипаль", - заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая перед членами парламента.

В Москве считают "цирковым шоу" и "сказками" заявления Т.Мэй о вероятной причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Это цирковое шоу в британском парламенте", - заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, "прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в Королевстве расскажет, чем закончились предыдущие дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле".

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека.

Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие были доставлены в больницу, они находятся в критическом состоянии.

С.Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Йф тг

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