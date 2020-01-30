Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 1:06

***США пытаются в деструктивном свете представить политические процессы в Крыму, происходящее там укрепление местных органов управления - посольство РФ

Вашингтон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Расширение администрацией США санкций не изменят политики России, но подорвут основу для взаимовыгодного сотрудничества двух стран, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Хотели бы напомнить нашим коллегам, что рестрикции не изменят политики России. А их авторы наносят ущерб лишь собственным интересам - подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной", - отмечается в заявлении, опубликованном в Фейсбуке посольства.

В нем также говорится, что "администрация США вновь пошла на обострение двусторонних отношений - расширила санкции против нашей страны".

"В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией. Не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона, в частности реализацией масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом. Пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы в Республике, происходящее там укрепление местных органов управления", - подчеркивается в заявлении посольства.

гс

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