Берлин. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Посольство России в Берлине проверяет информацию о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в мюнхенской клинике, сообщил журналистам представитель посольства.
"Проверяем появившуюся в СМИ информацию о смерти Лужкова в мюнхенской клинике", - сообщил дипломат во вторник.
Ранее во вторник о кончине Лужкова на 84-м году жизни сообщил "Интерфаксу" источник в окружении бывшего мэра Москвы.
Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной своего предшественника Юрия Лужкова.
Лужков занимал должность мэра столицы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года.
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