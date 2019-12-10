Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 10:56

Берлин. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Посольство России в Берлине проверяет информацию о том, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в мюнхенской клинике, сообщил журналистам представитель посольства.

"Проверяем появившуюся в СМИ информацию о смерти Лужкова в мюнхенской клинике", - сообщил дипломат во вторник.

Ранее во вторник о кончине Лужкова на 84-м году жизни сообщил "Интерфаксу" источник в окружении бывшего мэра Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной своего предшественника Юрия Лужкова.

Лужков занимал должность мэра столицы более 18 лет - с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года.

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