Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 14:05

Берлин. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в ФРГ сообщило, что занялось проверкой информации о том, есть ли в числе пострадавших при стрельбе в синагоге Галле россияне.

"Посольство России в ФРГ и генконсульство России в Лейпциге в контакте с германскими правоохранительными органами выясняют обстоятельства произошедшего и проверяют, есть ли среди пострадавших российские граждане", - сообщил журналистам представитель пресс-службы посольства.

Стрельба произошла примерно в полдень около синагоги в Галле, побили два человека. Полиция сообщила о задержании одного подозреваемого.

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