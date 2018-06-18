Посольство РФ в Японии не получало информации о пострадавших от землетрясения россиянах
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Москва/Токио. 18 июня. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ - Посольство России в Японии не получало информации о российских гражданах, погибших или пострадавших в результате землетрясения в префектуре Осака, сообщает дипмиссия в понедельник.
Как уточнили в посольстве, около 8 утра понедельника в японской префектуре Осака произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в северной части префектуры (на глубине около 13 км).
"В результате удара подземной стихии есть погибшие и пострадавшие, отмечены разрушения. Японские власти предупреждают о возможности повторных толчков в течение ближайшей недели. Сведения о погибших или пострадавших российских гражданах в российские загранучреждения не поступали", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.
Посольство РФ в Японии, а также генконсульство в г.Осака рекомендовали российским гражданам соблюдать повышенные меры осмотрительности, в том числе внимательно относиться к соответствующим официальным сообщениям и рекомендациям японской стороны. При необходимости им предлагают обратиться в любое из российских консульских учреждений на территории Японии.
По данным местных СМИ, число пострадавших от землетрясения в префектуре Осака превысило 200 человек. Известно также о трех погибших. Местные власти принимают усилия по эвакуации людей из мест, которые были затронуты землетрясением. Так, около 700 человек покинули свои дома и направились в центры временного размещения.
Подземные толчки привели к обрушению стен домов, приостановке движения поездов в районе Осаки и нарушению подачи воды и электричества. Без газа и воды остаются 100 тыс. домов в северной части Осаки. Кроме того, временно закрыты некоторые учебные заведения.
1ту ез ВВ
Интерфакс