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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 23:22 18.05.2018 - 23:22

Гавана. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Граждан России на борту разбившегося близ Гаваны самолета не было, сообщает в субботу посольство РФ на Кубе

"По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было", - отмечается в сообщении посольства России на Кубе в Twitter.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из аэропорта имени Хосе Марти. На борту было более 100 человек.

Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

гс

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