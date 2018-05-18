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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 21:57 18.05.2018 - 21:57

Гавана. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Посольство и Генконсульство России на Кубе контактируют с кубинскими властями и выясняют детали авиакатастрофы, на данный момент информации о наличии российских граждан на борту разбившегося самолёта нет, говорится в сообщении на сайте посольства.

"В пятницу, 18 мая, в 12:08 самолет кубинской аваиакомпании Cubana de aviacion Boeing 737-200, выполнявший внутренний рейс по маршруту Гавана-Ольгин, разбился в гаванском аэропорту им. Х.Марти. По предварительным данным на борту самолета находилось более 100 пассажиров. Посольство и Генконсульство России на Кубе находится в постоянном контакте с кубинскими властями, выясняют детали авиакатастрофы. На данный момент информации о наличии российских граждан на борту разбившегося самолёта нет", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Хосе Марти.

Согласно информации кубинского государственного телевидения, самолет выполнял внутренний рейс в город Ольгин.

На месте происшествия находятся лидер Кубы М.Канель Бермудес и другие высокопоставленные руководители.

гс

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