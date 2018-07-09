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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 16:20 09.07.2018 - 16:20

Москва. 9 июля. ИНТЕРФАКС - В Москве будут рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как антироссийскую провокацию, если Лондон не предоставит доступ к материалам следствия и не обеспечит консульский доступ к Сергею и Юлии Скрипалям, заявляют в посольстве РФ в Великобритании.

"Требуем прекратить нарушать международное право, включая консульские конвенции и соглашения о взаимной правовой помощи. Без доступа к материалам следствия и двум нашим гражданам будем рассматривать инциденты в Солсбери и Эймсбери как безответственную антироссийскую провокацию официального Лондона", - говорится в ответе пресс-секретаря посольства на вопрос СМИ, размещенном на сайте российской дипмиссии.

"Гибель британской гражданки с новой силой ставит вопрос о необходимости для британских властей в духе полной транспарентности предоставить международной и британской общественности полную информацию как о медицинских аспектах произошедшего в Солсбери и Эймсбери, так и о ходе расследования, наличии улик и фактах, на которых основываются звучащие в адрес России обвинения", - подчеркивается в ответе.

"Пока, если судить по делу Скрипалей, полицейское расследование ограничено жесткими политическими рамками, навязанными нынешним руководством страны. Бездоказательные обвинения в адрес России делают установление истинных причин произошедшего невозможным", - отметил пресс-секретарь.

Он выразил соболезнования "родным и близким Дон Стерджес в связи с ее трагической смертью".

"Надеемся, что причины и обстоятельства ее отравления будут расследованы добросовестно и в соответствии с высокими международными стандартами, а виновные привлечены к уголовной ответственности", - заключил пресс-секретарь.

Ранее в понедельник МИД РФ заявил, что продолжает настаивать на обеспечении консульского доступа к Скрипалям, Великобритания игнорирует требования российской стороны.

"Представители МИД Великобритании безосновательно игнорируют требования российской стороны о консульском доступе к нашим согражданам, сугубо формально реагируют на наши неоднократные обращения, ссылаясь на необходимость уважать частную жизнь Ю.Скрипаль", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства в понедельник. "Обращает на себя внимание тот факт, что с момента инцидента она только два раза общалась с внешним миром в условиях строго контроля, что вновь ставит вопрос о степени ее свободы в решениях и пожеланиях", - подчеркнула она.

"В этой связи российская сторона будет продолжать настаивать на выполнении Великобританией своих международно-правовых обязательств в части предоставления консульского доступа",- сказала М.Захарова.

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