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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 20:26 18.06.2018 - 20:26

Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Посольство России в Лондоне обвинило МВД Великобритании в безответственном отношении к обеспокоенности российских граждан, вызванной предвзятым отношением к ним со стороны сотрудников британской погранслужбы.

В заявлении, опубликованном на сайте посольства, говорится, что попытки британского МВД списать излишние меры в отношении граждан РФ на границе Великобритании на "рутинные проверки" демонстрируют безответственное отношение... к серьезной обеспокоенности российской стороны".

"Раньше посольство (РФ в Лондоне - ИФ) никогда не получало таких жалоб от российских граждан на регулярной основе, но ситуация изменилась после провокации в Солсбери, за которой последовали антироссийские заявления британского премьер-министра", - отмечается в заявлении посольства.

"Эти проверки и допросы далеки от "рутинных" и заключаются в многочасовых задержаниях взрослых и детей, которые стали обычным явлением", - заявили в посольстве.

"Мы призываем пограничные органы Соединенного Королевства обратить внимание на то, что сотрудники погранслужбы принимают излишние меры в отношении российских граждан", - подчеркивается в документе.

1ла аю ар ки

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