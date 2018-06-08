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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 19:55 08.06.2018 - 19:55

Москва/Лондон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Посольство РФ в Великобритании призвало британских болельщиков не поддаваться на антироссийскую пропаганду относительно безопасности на Чемпионате мира по футболу 2018 в России.

Так в дипмиссии прокомментировали опубликованный недавно доклад парламентского комитета по международным делам Соединенного Королевства, в котором выражаются опасения относительно безопасности британских болельщиков на ЧМ-2018.

"Призываем британских болельщиков не поддаваться на антироссийскую пропаганду, приехать в Россию и самим убедиться, насколько далеки эти измышления от российской реальности. Многочисленные доступные в Интернете высказывания иностранных гостей Олимпиады в Сочи, Кубка Конфедераций и других спортивных форумов говорят сами за себя", - говорится в ответе пресс-секретаря посольства, опубликованном на сайте дипмиссии РФ в пятницу.

В ведомстве подчеркнули, что подобные претензии к русским организаторам поступают только из Великобритании.

"Вынуждены констатировать, что в Великобритании продолжается нагнетание антироссийской атмосферы в контексте предстоящего Чемпионата мира по футболу, несмотря на то, что британская полиция и Форин Офис очень высоко отзывались о сотрудничестве с российскими правоохранительными органами по подготовке Чемпионата", - заявили в посольстве.

В посольстве добавили, что парламентарии Великобритании "предпочли сконцентрироваться исключительно на негативе, тиражируют избитые штампы об "антибританских настроениях в России", "процветающем расизме", "опасности, исходящих от футбольных хулиганов", "недостаточной безопасности представителей национальных, этнических и сексуальных меньшинств".

Тс ан

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