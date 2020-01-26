Этот контент был опубликован 26 января 2020 г. 22:09

Дубай. 27 января. ИНТЕРФАКС - Пять ракет ударили в воскресенье вечером по территории посольства США в Багдаде, сообщил телеканал "Курдистан 24".

"Пять ракет с установки типа "Катюша" ударили по "зеленой зоне", пострадавших нет", - цитирует телеканал заявление иракских военных.

В "зеленой зоне" Багдада находятся несколько западных посольств и правительственных учреждений, включая парламент, кабинет премьер-министра и президиум.

Отмечается, что в результате обстрела есть разрушения.

В свою очередь исполняющий главы правительства Ирака Адиль Абдул Махди обнародовал заявление, в котором осудил это происшествие, назвав его "агрессией".

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