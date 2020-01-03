Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 9:33

Брюссель. 3 января. ИНТЕРФАКС - Посольство США в Багдаде в пятницу настоятельно рекомендовало американцам незамедлительно уезжать из Ирака, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление посольства.

"Гражданам США следует по возможности покинуть (Ирак - ИФ) на авиарейсах, а при отсутствии такой возможности, выехать в другие страны наземным путем", - говорится в заявлении.

СМИ напоминают, что такой призыв прозвучал после гибели командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Эта операция в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

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