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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 15:58 10.07.2018 - 15:58

***Американцев в Великобритании призвали "не привлекать к себе излишнего внимания"

Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Американское посольство в Великобритании во вторник оповестило граждан США о том, что в Великобритании планируется большое количество демонстраций на 12-14 июля, в тот период, когда страну посетит президент США Дональд Трамп.

Посольство отмечает, что большинство демонстраций пройдут в центральной части Лондона 13 июля.

"Некоторые мероприятия, как ожидается, привлекут большие толпы, также в связи с этими мероприятиями пройдут перекрытия дорог", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Граждан США в Великобритании просят обращать внимание на окружающую обстановку, быть осторожными, в случае, если он окажутся вблизи больших собраний людей. Также американцев призвали "не привлекать к себе излишнего внимания" и следить за сообщениями местной полиции и новостями в СМИ.

Поездка Д.Трампа в Великобританию начнется 13 июля и, как ожидается, продлится несколько дней.

Газета "Гардиан" обратила внимание, что Д.Трамп во время своего визита в Великобританию проведет только одну ночь в Лондоне, где он остановится в официальной резиденции посла США в Ридженс-парк. С королевой Елизаветой II президент США Д.Трамп планирует встретиться в Виндзорском замке в графстве Беркшир, а премьер Британии Тереза Мэй примет его и его супругу Меланию в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир.

Как пишет газета "Ивнинг стэндэрд" 13 июля в протестах против визита Д.Трампа в центре Лондона могут принять участие порядка 50 тыс. человек. Также демонстранты планируют запустить в небо гигантскую надувную фигуру, изображающую "малыша Трампа".

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