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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 20:57 15.10.2018 - 20:57

Лондон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Посольство Эквадора требует от основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, чтобы он не говорил на темы, которые могут навредить дипломатическим интересам Эквадора, соблюдал чистоту и кормил своего кота, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Такие пункты содержатся в правилах проживания в посольстве для Дж.Ассанджа, опубликованных в понедельник на эквадорском сайте Codigo Vidrio.

Дж.Ассанж должен соблюдать нормы, согласно которым он не может "осуществлять действия, которые могут быть рассмотрены как политические и как вмешательство во внутренние дела других стран, или которые могут нанести ущерб добрым отношениям Эквадора с каким-либо другим государством", говорится в тексте протокола.

Кроме того, правила предусматривают, что Дж.Ассанж и его посетители должны соблюдать "чистоту и гигиену ванной комнаты и других помещений, которые они используют в посольстве".

Дж.Ассанж несет ответственность за заботу о своем домашнем питомце, в частности он должен его кормить, говорится в документе. Агентство "Ассошиэйтед пресс" отмечает, что у Дж.Ассанжа живет кот.

Если Дж.Ассанж не будет уделять должного внимания питомцу, посол потребует от Дж.Ассанжа, чтобы тот отдал кота другому человеку или передал его в приют для животных.

Также в протоколе прописаны правила посещения Дж.Ассанджа в посольстве, возможности его доступа к средствам коммуникации и нормы медицинского обслуживания.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть территорию дипмиссии, поскольку будет сразу же задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепартамента.

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