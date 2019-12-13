Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 3:04

Вашингтон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в США Анатолий Антонов обсудил с председателем комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пэкером возможные направления сотрудничества, сообщили в российской дипмиссии.

"Посол Антонов встретился с председателем комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Пэкером", - говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне, размещённом в Фейсбуке.

Отмечается, что "в ходе беседы обсуждались возможные направления сотрудничества, особенно в связи с предстоящим празднованием 75-летия Великой Победы".

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