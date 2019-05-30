Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 3:13

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Большой потенциал для сотрудничества России и США в сфере образования все еще сохраняется, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов на приеме участников конференции NAFSA 2019 в Российском культурном центре в Вашингтоне.

"На сегодняшний день сохраняется большой потенциал для развития образовательного сотрудничества между университетами России и Америки. Наша страна, как и многие другие, заинтересована в привлечении талантливых студентов из-за рубежа", - отметил Антонов.

По его словам, согласно национальному проекту "Образование", через пять лет количество иностранных граждан, обучающихся в российских вузах и научных организациях, должно увеличиться как минимум в два раза.

"В связи с этим полагаю, что необходимо развивать российско-американские программы двух дипломов, совместные магистратуры и аспирантуры, поддерживать практику взаимных поездок профессорско-преподавательского состава, расширять совместные научные исследования, так как серьезная наука интернациональна по своей природе", - отметил он.

Посол добавил, что Россия продолжит на конкурсной основе предоставлять стипендии для бесплатного обучения граждан США в лучших российских университетах.

Антонов уточнил, что уже более 50 лет традиционным спросом со стороны американских студентов пользуются российские специальности в сфере культуры и искусства, литературы и русского языка.

"Уверен, что подготовка интеллектуальных элит помимо, собственно, передачи знаний и расширения кругозора, содержит в себе и важный гуманитарный компонент: и американцы, обучавшиеся в России, и россияне, закончившие американские университеты и вернувшиеся на Родину, становятся послами мира и просвещения, способствуя укреплению взаимопонимания между нашими народами", - заключил посол России в США.

Ежегодная конференция и выставка NAFSA объединяет около 10 тыс. участников из более чем 3,5 тыс. учреждений и организаций из 100 стран. В этом году мероприятие проходит в Вашингтоне с 26 по 31 мая.

1вз ад

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