Этот контент был опубликован 16 июня 2019 г. 12:46

Лондон. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр в воскресенье заявил, что его не вызывали в МИД этой страны из-за заявлений Лондона о причастности Тегерана к инциденту с танкерами в Оманском заливе, а он сам запросил встречу.

"Интересно. Это новость для меня. Я запросил срочную встречу в министерстве иностранных дел вчера, и мне ее одобрили. Никаких "вызовов" (в МИД - ИФ)", - написал он в твиттере.

Он добавил, что, если бы его официально вызвал МИД Ирана, то он бы ответил на это, так как это его обязанность как посла.

Накануне СМИ Ирана сообщили, что Макэра вызвали в министерство иностранных дел страны после того, как МИД Британии заявил о "почти полной уверенности" в причастности Тегерана к инциденту.

13 июня два танкера, принадлежащие японской и норвежской компаниям, подверглись нападению в Оманском заливе.

1эф аг

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