Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 12:54

Лондон. 13 января. ИНТЕРФАКС - МИД Великобритании вызвал посла Ирана в Лондоне в связи с временным задержанием на прошлой неделе британского посла в Иране Роберта Макэра, сообщает в понедельник телеканал Sky news со ссылкой на Даунинг-стрит.

При этом на Даунинг-стрит назвали происшествие с британским послом "неприемлемым".

В минувшую субботу акция около университета Амира Кабира в Тегеране, проходившая в память о погибших в результате крушения по вине иранских военных украинского пассажирского самолета, переросла в митинг с требованием привлечения виновных к ответственности. Британский посол, присутствовавший на митинге, был задержан на некоторое время.

Впоследствии замглавы иранского МИД Аббас Аракчи пояснял, что посла Роберта Макэра, отпустили спустя 15 минут после задержания.

"Его не задерживали, его арестовали как иностранца с неустановленной личностью, находившегося на незаконном собрании людей", - написал Аракчи в Twitter.

В свою очередь министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб охарактеризовал это задержание как грубое нарушение международного права.

Сам посол заявлял, что не принимал участия в демонстрациях против властей, а пошел почтить память жертв авиакатастрофы.

1аю

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