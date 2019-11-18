Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 13:40

Лондон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Посол КНР в Лондоне Лю Сяомин в понедельник предостерег зарубежные страны, включая Великобританию и США, от вмешательства во внутренние дела Гонконга, столкнувшегося в последние месяцы с масштабными беспорядками.

"Некоторые западные страны открыто поддерживали крайне жестоких нарушителей порядка, Палата представителей США приняла так называемый "Закон о правах человека и демократии в Гонконге", откровенно вмешавшись в ситуацию, которая является внутренним делом Китая", - приводят британские СМИ слова посла журналистам.

Он отметил, что британское правительство и комитет по иностранным делам палаты общин парламента также обнародовали доклады, в которых содержались "безответственные комментарии в отношении Гонконга".

СМИ напоминают, что ранее в понедельник представитель премьера Британии Бориса Джонсона выразил обеспокоенность в связи с ростом насилия в Гонконге и призвал стороны противостояния к спокойствию и сдержанности.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства. Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября, когда во время одной из акций погиб 22-летний студент.

1аю ар

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