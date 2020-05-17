Этот контент был опубликован 17 мая 2020 г. 10:39

Иерусалим. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Посол Китая в Израиле Ду Вэй в воскресенье обнаружен мертвым на окраине Тель-Авива в доме, который занимал, сообщили местные СМИ о ссылками на заявление представителя полиции.

"В соответствии с установленной процедурой полицейские подразделения находятся на месте события", - сказал полицейский.

О причинах смерти 57-летнего дипломата официально не сообщается. В то же время, израильский телеканал Channel 12 информировал, что посол скончался во сне от естественных причин.

Ду Вэй был назначен послом и прибыл в Израиль в феврале текущего года.

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