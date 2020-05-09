Москва. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Китай как стратегический партнер России готов оказать российскому народу помощь и поддержку в деле борьбы с эпидемией коронавируса, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Дорогие российские друзья! поздравляю вас с 75-летием Победы над фашизмом!", - заявил дипломат.
Он подчеркнул: "Будучи стратегическим партнером и верным другом России, Китай всегда рядом с вами, он готов оказывать всю возможную помощь и поддержку России в борьбе с коронавирусом. Мы вместе одержим победу!".
Видеоматериал с поздравлением посла размещен на сайте диппредставительства. В нем молодые китайские дипломаты также выступают с поздравлениями и пожеланиями скорейшей победы над инфекцией.
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