Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 22:42

Москва/Пекин. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Посол КНР в России Ли Хуэй высказался за усиление сотрудничества между Китаем и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) в формате сопряжения инициативы "Один пояс - один путь" с проектами ЕАЭС.

"Во-первых, необходимо усилить направляющую роль системы, оптимизировать двустороннюю торговую среду", - сказал посол, отвечая на вопросы российских журналистов.

По его словам, стороны "могут продолжать работать над состыковкой системы, законодательных норм в области бизнеса и тем самым создавать благоприятную среду для торгово-экономических контактов".

При этом посол КНР указал на необходимость сотрудничества сразу "во многих отраслях и по разным каналам".

"Китай и ЕАЭС во многом дополняют друг друга, мы можем сотрудничать во многих отраслях, и у нас есть много доступных платформ сотрудничества", - отметил посол.

По словам посла, "нужно продвигать переговоры о создании зон свободной торговли, постоянно увеличивать присутствие на рынках друг друга".

Он напомнил, что в мае 2015 года Китай и Россия подписали совместное заявление о сотрудничестве с целью сопряжения развития проекта "Экономического пояса Шелкового пути" и ЕАЭС, и за следующие три года - до подписания в 2018 году соглашения об экономическом сотрудничестве между КНР и ЕАЭС - были достигнуты первые результаты.

Посол КНР отметил, что в рамках развития проекта "Один пояс - один путь" 124 страны и 29 международных организаций подписали соглашения с Китаем о сотрудничестве в реализации этой инициативы.

Посол указал на то, Китаю удалось добиться важных результатов после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в марте этого года посетил Италию, Францию и Германию.

"Между Китаем и Италией был подписан межправительственный меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках "Одного пояса - одного пути", - отметил Ли Хуэй, добавив, что речь также идет о сопряжении инициативы с программой строительства портов на севере Италии и программой инвестирования в Италию.

"Франция и Германия тоже заявили, что будут активно участвовать во 2-м форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса - одного пути", - подчеркнул Ли Хуэй.

Посол также напомнил, что 2-й форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути" состоится в Пекине в конце апреля, а на церемонии открытия этого форума будет присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин.

2-й форум по международному сотрудничеству будет отличаться от предыдущего, поскольку пройдет на более высоком уровне и будет более разнообразным по составу участников, добавил посол КНР в РФ.

1тэ аю см

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