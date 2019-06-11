Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 3:52

Вашингтон. 11 июня. ИНТЕРФАКС - В Посольстве РФ в Вашингтоне подтвердили, что российский посол Анатолий Антонов встретится во вторник, 11 июня, с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

Пресс-секретарь российского посольства в США Николай Лахонин подтвердил "Интерфаксу", что во вторник состоится встреча Антонова и Хейла.

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила, что в 13:00 по местному времени (20:00 по мск) замгоссекретаря США по политическим вопросам и посол РФ "проведут рабочий ланч в Вашингтоне". Встреча будет закрыта для прессы.

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