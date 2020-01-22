Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 5:51

Гонконг. 22 января. ИНТЕРФАКС - Посол России в КНДР Александр Мацегора обсудил с заместителем гендиректора Главного управления гражданской авиации КНДР Ли Ён Соном взаимодействие в сфере авиаперевозок между двумя странами.

"Состоялась беседа, в ходе которой были рассмотрены вопросы укрепления российско-корейского сотрудничества в области авиационных перевозок пассажиров и грузов с акцентом на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российского посольства в Фейсбуке.

Отмечается, что Мацегора "поблагодарил собеседника за поддержку корейской делегацией переизбрания России в качестве члена Совета ИКАО по первой группе государств и выразил уверенность в том, что тесное взаимодействие авиационных представителей и экспертов двух стран, в том числе в рамках предстоящей 219-й сессии Совета ИКАО (Монреаль, март 2020 г.), будет продолжено".

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