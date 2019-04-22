Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 13:45

Гонконг. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Южнокорейский министр по делам объединения Ким Ён Чхоль провел в понедельник встречу с российским послом Андреем Куликом и обсудил с ним КНДР и другие вопросы в преддверии ожидаемого саммита президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"С момента установления дипломатических отношений Южная Корея и Россия долго обсуждают пути трехстороннего сотрудничества между обеими Кореями и Россией. Я надеюсь, что мы продолжим тесные консультации в будущем для реализации этого", - приводит телеканал "Уай-Ти-Эн" слова южнокорейского министра.

Кроме того, министр выразил надежду на то, что встреча В.Путина и лидера КНДР поможет снизить геополитическую напряженность на Корейском полуострове в будущем, сообщает министерство объединения.

В свою очередь А.Кулик отметил, что Россия прилагает усилия по реализации трехстороннего сотрудничества.

"Я считаю, что это будет иметь значение не только для экономических выгод, но и для мирного процесса на Корейском полуострове", - цитирует "Уай-Ти-Эн" слова российского посла.

А.Кулик подчеркнул, что позиции России и Южной Кореи очень похожи в подходе к мирному процессу на полуострове и решении ядерной проблемы Северной Кореи".

Ожидается, что В.Путин встретится с Ким Чен Ыном по пути на международную конференцию "Один пояс - один путь", которая пройдет 26-27 апреля в Пекине.

Если саммит состоится, то это будет первая встреча лидеров двух стран за восемь лет, после того как бывший лидер КНДР Ким Чен Ир встречался с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым в 2011 году.

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