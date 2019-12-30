Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 22:13

Вашингтон. 31 декабря. ИНТЕРФАКС - Российский посол в США Анатолий Антонов и назначенный американский посол в РФ Джон Салливан провели встречу в Вашингтоне, в ходе которой обсудили перспективы развития отношений между странами, сообщает посольство РФ в США.

"30 декабря 2019 года в резиденции главы российской дипломатической миссии в Вашингтоне состоялась встреча посла России в США Антонова с назначенным послом США в России Салливаном", - говорится в сообщении, размещённом на странице российского посольства в Фейсбуке.

"Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений", - отмечается в сообщении.

12 декабря американские сенаторы большинством голосов одобрили кандидатуру бывшего заместителя госсекретаря США Джона Салливана в должности нового американского посла в России.

23 декабря Госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге.

Ранее этой осенью Салливан заявлял, что отношения США с Россией со времен окончания "холодной войны" деградировали, однако в тоже время сотрудничество с Москвой является необходимым.

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