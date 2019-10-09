Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Вопросы международной безопасности обсудил со студентами Миддлберрийского университета (Монтеррей, Калифорния) посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что проблематика стратегической стабильности всегда была сердцевиной отношений между СССР и США, а затем России и Соединенных Штатов. От состояния договоренностей в этой области зависит международный мир и безопасность. Так было раньше. Это справедливо и для сегодняшнего мира.

По словам дипломата, решения и действия США на данном направлении вызывают обеспокоенность.

В частности, он упомянул такие шаги Вашингтона, как выход страны из Договора по ПРО, стремление Вашингтона развивать ПРО с выводом ее элементов в космос, решение США отказаться от Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, неготовность ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

По словам Антонова, серьезную озабоченность вызывает ситуация, сложившаяся после прекращения действия ДРСМД. Одностороннее решение Вашингтона выйти из Договора влечет за собой далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности.

Посол сказал, что США пока не приняли решение о будущем ДСНВ. По мнению российской стороны, сохранение этого соглашения в силе, скажем, на пять лет, продемонстрировало бы приверженность России и США обязательствам по нераспространению ядерного оружия.

Антонов отметил, что США ссылаются на то, что за 10 лет ситуация изменилась, появились новые стратегические системы, которые не подпадают под сферу охвата Договора о стратегических ядерных вооружениях. Кроме того, у стратегов США вызывает опасение развитие ракетно-ядерных вооружений Китая, который, как здесь считают, должен присоединиться к российско-американским переговорам.

Он напомнил, что на последней сессии Генассамблеи ООН глава МИД КНР Ван И подтвердил неприемлемость вовлечения Китая в переговоры по ограничению вооружений - до тех пор, "пока стратегический потенциал КНР не будет сравним с российским и американским".

По словам российского посла, непонятно, почему будущие многосторонние переговоры по ядерному разоружению американцы видят лишь в трехстороннем формате. Он отметил, что сегодня при определении стратегической стабильности нельзя не учитывать ракетно-ядерный потенциал Великобритании и Франции как союзников США по НАТО.

1гк ад

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