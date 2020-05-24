Этот контент был опубликован 24 мая 2020 г. 3:21

Нью-Йорк. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Ещё 379 россиян вылетели из Нью-Йорка на Родину очередным вывозным рейсом, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Всего на рейс (авиакомпании "Аэрофлот" SU103 по маршруту Нью-Йорк - Москва - Уфа) зарегистрировались 379 человек, включая 12 младенцев. Посадка прошла без серьезных проблем", - сказал он журналистам.

Посол России уточнил, что среди пассажиров 67 человек из так называемого "гуманитарного списка", сформированного дипломатами посольства.

"В него вошли соотечественники, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди, одна блокадница", - отметил Антонов.

Он подчеркнул, что в Россию бортом "Аэрофлота" возвращаются 12 школьников и 21 студент.

"Мы находимся в тесном контакте с их родителями и руководством принимающих регионов, в первую очередь - с администрацией Санкт-Петербурга. Среди ребят - 13 жителей этого города, которые проходили обучение в США в рамках совместной образовательной программы Санкт-Петербургского государственного университета и Бард-колледжа", - рассказал российский посол.

Дипломат сообщил, что сегодняшний перелет стал возможен для жителей более 30 субъектов Федерации.

"Работа по возвращению россиян на родину продолжается", - заявил Антонов.

Это уже шестой по счету вывозной рейс из США в Россию: 7, 14, 28 апреля и 4, 14 мая "Аэрофлот" уже выполнил рейсы в США за российскими гражданами.

Как сообщили в Минкомсвязи РФ, 30 и 31 мая запланированы три рейса в Россию. 30 мая рейс "Аэрофлота" SU103 по маршруту Нью-Йорк - Ростов-на-Дону - Махачкала. Он будет возможен только для граждан России, которые проживают в Ростовской , Воронежской, Волгоградской областях, Республике Адыгея, Республике Калмыкия, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Республике Крым, Севастополе, Республике Дагестан, Чеченской Республики, Республике Ингушетия, Республике Северная Осетия-Алания.

В этот же день из Нью-Йорка вылетит самолет в Екатеринбург и Новосибирск. На борт смогут попасть жители Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской областей, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми и Алтайского края.

31 мая будет организован вылет рейса SU111 из американского города Майами (штат Флорида) в Санкт-Петербург и Москву. Перелет будет возможен для всех граждан России.

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