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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 9:21 11.10.2018 - 09:21

Гонконг. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Посол России в Южной Корее Андрей Кулик призвал решать ядерную проблему КНДР и другие проблемы мирного сотрудничества в Северо-Восточной Азии в рамках шестистороннего диалога, передает в четверг агентство "Ренхап".

А.Кулик сделал такое заявление на лекции в сеульском университете Конкук.

"Кулик сказал, что важно решать ядерный вопрос мирно в рамках шестистороннего диалога, а также, что процесс денуклеаризации должен продвигаться, основываясь на соглашении всех причастных стран", - пишет агентство.

Посол подчеркнул, что не стоит спешить в этом сложном вопросе, а также поприветствовал мирные переговоры между КНДР и Южной Кореей.

А.Кулик высказался против излишне сильного давления на Северную Корею, отметив важность плотной работы с Пхеньяном для достижения денуклеаризации.

Россия наряду с КНДР, Южной Кореей, Китаем, Японией и США участвовала в переговорах по ядерной проблеме КНДР с 2003 года. Шестисторонние переговоры не возобновлялись с 2008 года после встречи в Пекине.

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