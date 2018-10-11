Посол России в Южной Корее призвал к решению проблемы КНДР в рамках шестистороннего диалога - СМИ
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Гонконг. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Посол России в Южной Корее Андрей Кулик призвал решать ядерную проблему КНДР и другие проблемы мирного сотрудничества в Северо-Восточной Азии в рамках шестистороннего диалога, передает в четверг агентство "Ренхап".
А.Кулик сделал такое заявление на лекции в сеульском университете Конкук.
"Кулик сказал, что важно решать ядерный вопрос мирно в рамках шестистороннего диалога, а также, что процесс денуклеаризации должен продвигаться, основываясь на соглашении всех причастных стран", - пишет агентство.
Посол подчеркнул, что не стоит спешить в этом сложном вопросе, а также поприветствовал мирные переговоры между КНДР и Южной Кореей.
А.Кулик высказался против излишне сильного давления на Северную Корею, отметив важность плотной работы с Пхеньяном для достижения денуклеаризации.
Россия наряду с КНДР, Южной Кореей, Китаем, Японией и США участвовала в переговорах по ядерной проблеме КНДР с 2003 года. Шестисторонние переговоры не возобновлялись с 2008 года после встречи в Пекине.
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Интерфакс