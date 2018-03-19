Посол РФ вызван в МИД Швеции в связи заявлениями Москвы об отравлении Скрипаля
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Посол РФ был вызван в МИД Швеции после того, как Москва назвала Швецию среди наиболее вероятных стран-источников вещества, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает в понедельник новостной портал "Локал".
По словам пресс-секретаря шведского МИД Пера Энеруда, российский посол прибудет в министерство во вторник, 20 марта.
В минувшую субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что наиболее вероятным источником отравляющего вещества, примененного при покушении на убийство экс-полковника ГРУ С.Скрипаля, являются страны его производящие, в частности - США, Великобритания, Словакия, Чехия и Швеция.
В свою очередь глава МИД Швеции Маргот Вальстрем написала в "Твиттере", что "резко отрицает неприемлемые и необоснованные обвинения со стороны представителя МИД РФ относительно того, что отравляющее вещество, применимое в Солсбери, было создано в Швеции".
Как сообщалось, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший сотрудник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах против РФ, включая высылку 23 российских дипломатов. Москва отвергает все обвинения.
***/ Тэ эф мф
Интерфакс