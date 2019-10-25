Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призывает США продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

"Необходимо попытаться сохранить единственное российско-американское соглашение, все еще действующее в этой сфере - ДСНВ. В условиях снижения предсказуемости и прозрачности военно-политических отношений двух крупнейших ядерных держав роль СНВ в поддержании стратегической стабильности и международной безопасности как никогда важна", - говорится в статье Антонова, опубликованной в пятницу в издании "The National Interest".

Антонов подчеркнул, что "Россия будет и дальше демонстрировать ответственный подход и готовность к равноправному и конструктивному диалогу с США после утраты Договора о РСМД-основополагающего элемента архитектуры контроля над вооружениями".

Он отметил, что нет никаких гарантий, что США после выхода из ДРСМД не разместят в Европе ракеты средней дальности наземного базирования. Как заявляет российский посол, "возможное размещение американских ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе напрямую повлияет на интересы России в области национальной безопасности.

"Развертывание там новых американских систем будет угрожать нашему потенциалу ядерного сдерживания. Нет никакой гарантии, что следующий шаг США не будет связан с созданием аналогичных систем в Европе",- отмечается в его статье.

По словам Антонова, Россия, со своей стороны, "не может игнорировать действия Вашингтона, которые могут подорвать региональную и международную стабильность", однако при этом Москва "не заинтересована в эскалации напряженности ни в Европе, ни в Азиатско-Тихоокеанском регионе, ни где-либо еще".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС СССР Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года. 2 августа 2019 года США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом Москву, которая, по его мнению, нарушила договор. Россия назвала такие обвинения безосновательными и заявила, что действие договора прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.

В сентябре президент РФ Владимир Путин направил в столицы нескольких десятков стран, а также главе внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерике Могерини и генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах мира ракет средней и меньшей дальности. Продолжения эта инициатива не получила.

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