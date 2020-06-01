Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 2:18

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Более 2 тысяч россиян смогли вернуться из США на родину вывозными рейсами, еще около тысячи желают покинуть Штаты, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Для репатриации из США уже было организовано восемь спецрейсов: семь с восточного побережья и один - с западного. Вернуться на Родину смогли более двух тысяч человек", - сказал он журналистам.

При этом Антонов отметил, что "в Соединенных Штатах все еще остаются около тысячи россиян, которые хотели бы как можно скорее оказаться дома".

"Посольство находится в контакте с родителями семи школьников, ожидающих для отправки в Россию улучшения эпидемиологической ситуации в США", - подчеркнул российский посол.

Он рассказал, что 30 мая в Россию из Нью-Йорка вылетели 322 человека, включая 10 младенцев и трех школьников.

31 мая, по его словам, из Майами (штат Флорида) на родину возвращаются 396 соотечественников, среди них 49 младенцев и два школьника.

"Благодаря усилиям дипломатов в полетные списки этих рейсов удалось в общей сложности включить 44 гражданина, нуждающегося в незамедлительной репатриации по причинам гуманитарного характера. Среди них лица в непростой жизненной ситуации, больные, проходившие в США лечение и реабилитацию, инвалиды и пожилые люди, а также пять студентов, срок обучения которых подошел к концу", - пояснил Антонов.

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