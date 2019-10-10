Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 0:29

***Антонов сообщил, что обращений от руководства Госдумы о встрече прибывающих с официальными поездками в США депутатов не получал

Вашингтон. 11 октября. Интерфакс - Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что не получал никаких официальных обращений от руководства Госдумы об организации встреч представителями дипмиссии всех депутатов, прибывающих с официальными поездками в США.

"Хотел бы сразу внести ясность. Мы не получали никаких официальных обращений от руководства Государственной Думы РФ, связанных с обеспечением пребывания законодателей в США. Исходим из того, что если такой запрос и будет, то он поступит в первую очередь в Министерство иностранных дел", - заявил Антонов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что "защита интересов и прав российских граждан, независимо от их статуса и должности, на территории США является неизменным приоритетом в работе посольства".

"В наши обязанности входит обеспечение деятельности, включая встречу и проводы, российских официальных делегаций. К своим обязанностям мы относимся с особой щепетильностью и ответственностью. Все это касается, разумеется, и визитов к нам депутатов Государственной Думы, информацию о приезде которых мы получаем через МИД России", - отметил посол РФ в США.

Антонов напомнил, что посольство уже дало свои оценки ситуации, сложившейся вокруг прилета депутата Инги Юмашевой на форум "Диалог Форт-Росс" в Сан-Франциско.

"Назвали такие американские шаги недружественными и неприемлемыми. Ждем ответа на наш демарш в госдеп", - заявил он.

Ранее во четверг председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратился к Антонову с просьбой организовывать встречу представителями российского посольства всех депутатов, прибывающих с официальными поездками в Соединенные Штаты. Идея прозвучала на заседании комитета при обсуждении инцидента с Юмашевой, которая была допрошена сотрудниками ФБР в нью-йоркском аэропорту. Согласно информации Антонова, сотрудник ФБР около часа допрашивал Юмашеву в отдельной комнате. После допроса, по информации посла РФ в США, этот сотрудник предложил депутату продолжить общение "в другой, неформальной обстановке". В связи с допросом депутата Юмашевой посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США.

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