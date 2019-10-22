Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 1:15

***Загранпаспорт Бутиной передан властям США для ускорения депортации, посольство России в США направило в госдеп ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения Бутиной в РФ - посол Антонов

Вашингтон. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Формальных препятствий для возвращения россиянки Марии Бутиной в РФ не существует, ее заграничный паспорт заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения процедуры ее депортации, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов.

"25 октября с.г. истекает срок заключения нашей гражданки. В настоящее время Мария содержится в федеральной тюрьме г.Таллахасси, шт. Флорида. С ее администрацией мы также поддерживаем связь. После окончания отбывания наказания она подлежит депортации в Россию. Как показывает практика, процесс высылки может занимать несколько дней и более. Формальных препятствий для ее возвращения нет - загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки. Со своей стороны, направили в госдеп дипломатическую ноту с просьбой разъяснить порядок возвращения российской гражданки на Родину", - говорится в ответе Антонова, опубликованном на странице посольства в социальной сети.

Антонов также отметил, что "по этому вопросу поддерживается личная связь с ответственными сотрудниками внешнеполитического ведомства США".

"Нас заверяют, что все американские правила и предписания соблюдаются. Более того, о нашем обращении доложено в Белый дом, извещены минюст и федеральное бюро тюрем. Собеседники в госдепе обещали держать в курсе происходящего", - сообщил посол РФ.

Он также подчеркнул, что с момента ареста Бутиной в США посольство России в Вашингтоне подключилось к обеспечению ее законных прав и интересов. Дипломаты пристально следили за ходом процесса, делали все возможное для оказания ей консульской и иной необходимой помощи и поддержки, добивались облегчения условий ее содержания в тюрьмах, находились и находятся в постоянном контакте с Бутиной, её родственниками, адвокатом и миграционными властями США.

гс

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