Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 2:01

Лондон. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия и Великобритания имеют потенциальную возможность для улучшения отношений, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью Channel 4.

"Есть ли потенциальная возможность для восстановления отношений? Я уверен, что да", - ответил Келин на вопрос о возможности улучшения российско-британских отношений.

"Мы имеем длинную историю взаимоотношений между нашими людьми", - добавил он.

Говоря об инциденте в Солсбери, глава российской дипмиссии отверг все обвинения Лондона в адрес России.

"Предыдущее британское правительство решило обвинить Россию, не предоставив никаких доказательств. Мы отправляли британскому правительству около 80 писем с запросом об информации, но мы не получили ответа. Британское правительство не захотело делиться с нами тем, что оно знает о ситуации, поэтому мы не понимаем эти обвинения и не принимаем их", - заявил Келин.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

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