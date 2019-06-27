Иерусалим. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Посол России в Израиле Анатолий Викторов назвал ложными сообщения о возможной причастности Москвы к сбоям в работе GPS-навигации в международном аэропорту Тель-Авива, передают израильские СМИ.
"Российский посол в Израиле заявил израильскому армейскому радио в четверг, что эти сообщения являются ложными, и принимать их всерьез нельзя", - пишет "Гаарец".
Днем ранее израильские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах Израиля сообщили, что Россия причастна к необъяснимым сбоям в работе GPS-навигации в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Источники "Гаарец" полагают, что помехи были созданы российскими военными, защищавшими таким образом свои самолеты на базе Хмеймим на северо-западе Сирии.
Нарушения в работе GPS, по данным источников СМИ, наблюдались примерно в течение месяца. Правительство Израиля в среду заявило, что приняло все необходимые меры для обеспечения безопасных взлетов и посадок рейсов в аэропорту.
Аэропорт Бен-Гуриона является крупнейшей воздушной гаванью Израиля, выполняющей международные пассажирские перелеты.
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