*** Тема коронавируса одна из главных в контактах РФ и КНДР

Москва/Пхеньян. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Россия доверяет сообщениям КНДР об отсутствии случаев заболевания коронавирусом в этой стране, тема COVID-19 постоянно фигурирует в контактах Москвы и Пхеньяна, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Северной Корее Александр Мацегора.

"Я склонен с доверием относиться к тому, что сообщается по поводу отсутствия инфекции в КНДР. У меня в последнее время было несколько встреч с руководством МИД КНДР, в том числе с министром и его заместителем - тема коронавируса в наших беседах была одной из главных", - сказал Мацегора.

Он рассказал, что "руководство КНДР приняло самые решительные и жесткие меры по предотвращению проникновения этой заразы в страну", причем сделало это раньше других стран.

"Даже Китай еще сохранял свои границы открытыми, а здесь ограничения на въезд/выезд были введены уже в конце января, а с начала февраля внешние рубежи наглухо закрылись на железный замок. С этого момента приехать сюда стало абсолютно невозможно даже для находящихся за границей граждан КНДР - все они до сих пор не могут попасть на родину (как известно, именно возвращающиеся из-за границы соотечественники являются для любой страны главными распространителями инфекции)", - сказал российский посол.

"Приграничные провинции, имеющие наиболее продвинутые связи с Китаем, были изолированы от остальной страны, как, кстати, и Пхеньян, куда еще в январе приезжали китайские туристы. Что же касается тех, кто въехал сюда после начала эпидемии в Китае, все они, в том числе иностранцы, были помещены на безусловный 30-дневный карантин с последующей ежедневной проверкой выездными бригадами врачей в течение еще одного месяца. Уже в феврале все здесь ходили в масках, в каждом учреждении, в каждом подъезде жилых домов при входе измеряли температуру и дезинфицировали руки и обувь. Школьников и студентов уже в середине февраля перевели в режим полной изоляции, который стал ослабевать только в начале мая", - отметил Мацегора.

Высокопоставленный российский дипломат добавил, что сейчас в КНДР наблюдаются и некоторые другие послабления. Так, например, разрешено посещать рынок и все крупные торговые центры, "мало-помалу пошел импорт, но международного пассажирского сообщения нет никакого, маски и повсеместная дезинфекция сохраняются".

"Знаем, что иностранные эксперты сомневаются в достоверности информации об отсутствии здесь COVID-19, говоря, что, если бы в КНДР не было случаев заболевания, в условиях полной изоляции сохранение мер внутри страны было бы излишним. Однако у местных инфекционистов другая логика. Они утверждают, что коронавирус - это такая гадость, каналы распространения, патогенность и прочие свойства которой до сих пор до конца не выяснены. Поэтому лучше не рисковать и перестраховаться", - продолжил Мацегора.

Он добавил: "Кстати, у меня была беседа с одним из европейских дипломатов, который также сомневался в том, что власти КНДР говорят всю правду. Когда я предложил ему назвать хотя бы одну причину, зачем скрывать эту информацию, он обозначил две: северокорейское руководство, дескать, не хочет, во-первых, говорить о своих проблемах внешней аудитории (чтобы не уронить имидж) и, во-вторых, пугать свое население (опасаясь вызвать панику). Я с ним категорически не согласился: официальный Пхеньян не стесняется давать ВОЗ и международным гуманитарным организациям исчерпывающую информацию о таких имеющихся здесь заболеваниях, как, например, туберкулез или дизентерия (и получает для их лечения существенную помощь). Чем отличается в этом смысле коронавирус? Что же касается паники, то ее здесь не боятся, поскольку местное общество монолитно и в высшей степени дисциплинированно. Оно, кстати, гораздо более стрессоустойчиво по сравнению с любым западным социумом".

Полный текст интервью будет опубликован на сайте www.interfax.ru

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