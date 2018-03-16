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Этот контент был опубликован 16 марта 2018 г. 9:18 16.03.2018 - 09:18

*** На многие вопросы британской стороне придется отвечать не через газеты или огульные заявления, а через конкретные механизмы ОЗХО

Москва/Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Кампания вокруг ситуации, связанной с отравлением в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, хорошо срежиссирована, но в ней есть нестыковки, заявил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Есть устойчивое впечатление, что ситуация (со Скрипалем - ИФ) была хорошо подготовлена. Во-первых, стиль один и тот же - Литвиненко, Перепеличный, Березовский, Глушков и сейчас Скрипаль. Второе - сама манера постановки вопроса ультимативная, плюс хорошо срежиссированная информационная кампания, подготовленные соответствующие выступления в парламенте. Все это за один день не делается", - сказал А.Яковенко в пятницу в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Кроме этого, он обратил внимание на "хорошо срежиссированные" вызовы посла РФ в Лондоне в МИД Великобритании.

"Но, конечно, бывают там и дырки, потому что сейчас, как вы видели, мы серьезно изучили этот вопрос и в позиции британцев появилось достаточно большое количество нестыковок. Вот этими нестыковками мы сейчас и займемся", - заявил А.Яковенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, дипломат отметил, в частности, что лаборатория в Порт-Даун, "получается так, что она классифицировала это вещество, присвоила ему конкретный номер 234".

"А это значит то, что для того, чтобы классифицировать его, у вас есть образцы этого вещества. Лаборатория располагала этими образцами. Из этого мы, конечно, делаем вывод совершенно соответствующий", - сказал А.Яковенко.

Он заверил, что "мы (Россия) с этим делом будем разбираться в рамках Организации по запрещению химического оружия, потому что у нас есть встречные вопросы - а не производилось ли это вещество 234 в самой этой лаборатории?".

"Если послушать российскую аргументацию, то у нас на этот счет есть достаточно сильная логика. Не хочу предвосхищать те шаги, которые будут приняты с нашей стороны. Они, поверьте, уже готовятся. Но, тем не менее, на многие вопросы британской стороне придется отвечать не через газеты или огульные заявления, а через конкретные механизмы, которые существуют в рамках Организации по запрещению химоружия", - сказал А.Яковенко.

"У нас такие инструменты есть. А если британская сторона не будет выполнять свои обязательства по Конвенции, тогда это еще раз продемонстрирует полное попрание международного права, собственно, как они сделали в Ливии, Ираке и других местах", - заявил российский.

При этом А.Яковенко заверил, что "мы (Россия) будем оказывать мощнейшее давление на британское правительство по существу вопроса, и я уверен, что мы их из этой колеи уже не выпустим".

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