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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 15:07 18.05.2018 - 15:07

Москва/Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко не предвидит никаких проблем с безопасностью британских болельщиков, которые приедут в Россию на предстоящий чемпионат мира по футболу.

"Британские болельщики всегда желанные гости в России. Лично я не ожидаю каких-либо проблем", - сказал А.Яковенко журналистам в Лондоне.

Пресс-конференция транслируется в переводе телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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