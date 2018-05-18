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Москва/Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко не предвидит никаких проблем с безопасностью британских болельщиков, которые приедут в Россию на предстоящий чемпионат мира по футболу.

"Британские болельщики всегда желанные гости в России. Лично я не ожидаю каких-либо проблем", - сказал А.Яковенко журналистам в Лондоне.

Пресс-конференция транслируется в переводе телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

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Интерфакс