Посол РФ в Лондоне не ждет проблем для британских болельщиков в России, считает их "желанными гостями"
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Москва/Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко не предвидит никаких проблем с безопасностью британских болельщиков, которые приедут в Россию на предстоящий чемпионат мира по футболу.
"Британские болельщики всегда желанные гости в России. Лично я не ожидаю каких-либо проблем", - сказал А.Яковенко журналистам в Лондоне.
Пресс-конференция транслируется в переводе телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
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Интерфакс