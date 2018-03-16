Посол РФ в Лондоне пригласил оказавшихся в Британии россиян на президентские выборы
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Москва/Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко пригласил находящихся в Великобритании россиян принять участие в выборах президента 18 марта, подчеркнул, что посольство функционирует в нормальном режиме.
"Если Вы оказались в Великобритании, приходите на выборы президента Российской Федерации 18 марта. Нас стало меньше, но посольство функционирует нормально", - сказал А.Яковенко в опубликованном в его "Твиттере" видеоролике.
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Интерфакс