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Москва/Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко пригласил находящихся в Великобритании россиян принять участие в выборах президента 18 марта, подчеркнул, что посольство функционирует в нормальном режиме.

"Если Вы оказались в Великобритании, приходите на выборы президента Российской Федерации 18 марта. Нас стало меньше, но посольство функционирует нормально", - сказал А.Яковенко в опубликованном в его "Твиттере" видеоролике.

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